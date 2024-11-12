تشكيلة جديدة للحكومة القطرية

وطنا اليوم:أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1. الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

2. بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة .

3. لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

4. منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة.

5. الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.

6. الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.