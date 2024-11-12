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تعليق دوام مدرسة في اربد بسبب حريق سوق البالة

منذ ساعتين
تعليق دوام مدرسة في اربد بسبب حريق سوق البالة

وطنا اليوم:أعلنت مدرسة عمار بن ياسر الثانوية للبنين، في محافظة إربد، تعليق الدوام بالمدرسة لهذا اليوم بسبب حريق سوق البالة ويعوض دوام هذا اليوم بيوم السبت 2024/11/16.
و تمكنت كوادر الدفاع المدني ومن خلال ساعات من العمل المتواصل من إخماد حريق أتى على بضائع ومحلات بمساحة تقارب (4000)م٢ في محافظة إربد.
وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد تساندها مديريات دفاع مدني شرق إربد وجرش وعجلون استجابت فجر هذا اليوم للبلاغ حول الحريق.
وأضاف أن الطواقم المتخصصة التي استجابت للحريق وبتعاون وإسناد من قوات الدرك ومديرية الشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لباقي المواقع المجاورة، دون وقوع إصابات بالأرواح.
وأوضح أن عشرات الآليات المتخصصة وعدداً كبيراً من الضباط والأفراد شاركوا في التعامل مع الحريق، في حين تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوبه


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