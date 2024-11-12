طلبة الأردن يستعدون لامتحانات الفصل الأول وعطلة الشتاء

وطنا اليوم:يستعد طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أقل من 40 يوما، وتحديدا في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم في المدارس الحكومية، والحادي والعشرين من ذات الشهر في المدارس الخاصة.

وبعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ عطلة الشتاء للعام الدراسي 2025/2024 وذلك وفقا للتقويم الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا

اختبارات الفصل الدراسي الأول: من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2025.

عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/يناير 2025 وتمتد حتى 16 من ذات الشهر.

دوام الفصل الثاني: يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في 19 كانون الثاني/يناير 2025.

اختبارات الفصل الثاني: وتعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية الصف الثاني عشر في الفترة من 7 أيار/مايو 2025 إلى 24 أيار/مايو 2025، بينما تكون اختبارات طلبة التعليم الأساسي والثانوي الصف الحادي عشر من 1 حزيران/يونيو 2025 إلى 25 حزيران/يونيو 2025.

العطلة الصيفية: وتبدأ العطلة الصيفية بحسب وزارة التربية والتعليم في 26 حزيران/يونيو 2025، ويكون 30 حزيران/يونيو موعدا للانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية.

المدارس الخاصة

اختبارات الفصل الدراسي الأول: تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتستمر حتى 7 كانون الثاني/يناير 2025.

عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 8 كانون الثاني/يناير 2025 وتستمر حتى 30 من ذات الشهر.

دوام الفصل الثاني: يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 2 شباط/فبراير 2025.

اختبارات الفصل الثاني: اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المدارس الخاصة تبدأ في 24 أيار/مايو 2025 وتستمر حتى 19 حزيران/يونيو 2025.

العطلة الصيفية: وتبدأ العطلة الصيفية في 19 حزيران/يونيو 2025.

أوقات الدوام الجديدة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت تعديلا على أوقات دوام المدارس الحكومية بدأ العمل فيه بتاريخ 2024/11/3 مع استمرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، على أن يستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025 م.

دوام مدارس الفترة الواحدة:

يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها 45 دقيقة.

دوام مدارس الفترتين كالآتي:

الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50 مساء وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.

وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلتا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة مع إلغاء استراحة الـ5 دقائق، فيما تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 صباحا