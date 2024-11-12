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جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بشمال غزة

منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بشمال غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة.
وقالت معاريف إن الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن سابقا إن 11 جنديا أصيبوا على جبهة غزة و15 جنديا على جبهة لبنان.
ويتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في قواته ودباباته بالمعارك التي يخوضها على جبهتي غزة ولبنان.


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