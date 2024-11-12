بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

معاصر مزدحمة وتكدس للزيتون.. والزراعة تحذر

منذ ساعة واحدة
معاصر مزدحمة وتكدس للزيتون.. والزراعة تحذر

وطنا اليوم_أوصت مديرية زراعة محافظة إربد جميع المزارعين بتأجيل عملية قطاف الزيتون حتى إشعارٍ آخر؛ نظرًا للتكدس الحاصل في معاصر الزيتون هذا الأسبوع.

وقال رئيس شعبة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة إربد د. هاشم العمري إن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على جودة الزيت الناتج، حيث إن الازدحام في المعاصر يؤدي إلى تأخير في عملية العصر، وبالتالي يؤثر سلبًا على جودة الزيت المُستخرج.

 

وأضاف في بيان، أن التأخير في العصر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت وتقليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يؤثر بشكل عام على الطعم والقيمة الغذائية للزيت.

 

وتابع العمري: “نهدف من هذا التأخير المؤقت إلى تجنب مثل هذه التأثيرات السلبية وضمان حصول الجميع على زيت عالي الجودة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:11

طالبة دفعت 27 ألف دينار لتحصل على معدل 99% من تركيا

02:39

إعلام عبري: إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب بيت لحم

01:33

العراق يدعو جماهيره لعدم الانجرار لأصوات تثير الفوضى

00:02

التعمري يلتحق بالنشامى مساء الإثنين

23:19

شاشات عملاقة لعرض مباراة الأردن والعراق مجانًا

22:13

احتياطيات النفط والغاز في الاردن؟

22:04

إسرائيل تتعرض لهجوم كبير.. صواريخ تصيب مبان واحتراق سيارات في الكريوت وسط هلع واسع

21:12

إرادة و الوطني الإسلامي يرشحان الهميسات نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العشرين   

20:37

إسرائيل تبدأ أعمال بناء على طول المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

20:26

السير: استثناء السكوترات من حظر تجول الدراجات ليلاً

20:16

ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

20:06

بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024