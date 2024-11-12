معاصر مزدحمة وتكدس للزيتون.. والزراعة تحذر

وطنا اليوم_أوصت مديرية زراعة محافظة إربد جميع المزارعين بتأجيل عملية قطاف الزيتون حتى إشعارٍ آخر؛ نظرًا للتكدس الحاصل في معاصر الزيتون هذا الأسبوع.

وقال رئيس شعبة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة إربد د. هاشم العمري إن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على جودة الزيت الناتج، حيث إن الازدحام في المعاصر يؤدي إلى تأخير في عملية العصر، وبالتالي يؤثر سلبًا على جودة الزيت المُستخرج.

وأضاف في بيان، أن التأخير في العصر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت وتقليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يؤثر بشكل عام على الطعم والقيمة الغذائية للزيت.

وتابع العمري: “نهدف من هذا التأخير المؤقت إلى تجنب مثل هذه التأثيرات السلبية وضمان حصول الجميع على زيت عالي الجودة”.