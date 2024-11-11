إعلام عبري: إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب بيت لحم

وطنا اليوم_أفادت وسائل اعلام إسرائيلية مساء يوم الإثنين، بوقوع عملية دهس استهدفت جنودا إسرائيليين وقعت قرب بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم أدت لإصابة 4 جنود بجراح في حادث دهس محتمل”.

وأشارت الصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مكان عملية الدهس.

وبحسب “هيئة البث الإسرائيلية”، فإن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري تمكن من الانسحاب بعد العملية مباشرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “خلال عملية استباقية قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الخضر التابعة للواء عتصيون قبل فترة قصيرة، اخترقت مركبة فلسطينية حاجزا ونفذت عملية دهس”.