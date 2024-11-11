وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة وفق مضمون الكتاب الذي أرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 بعد عقد عدة إجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية.

وتضمن القرار ما يلي:

1- زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%.

2- زيادة كشفية طبيب الإختصاص بنسبة 50%.

3- زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

4- الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم إعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.

وتنوه الجمعية والاتحاد بأنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي إعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 وذلك بما يضمن إستمرار تقديم خدمة الرعاية الصحية للمؤمن لهم