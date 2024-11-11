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الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

منذ ساعتين
الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الزراعة استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية بعد انقطاع دام أكثر من 3 عقود.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الشركة العربية للدواجن صدرت أول شحنة من بيض التفريخ اللاحم الأردني إلى مطار القاهرة، مشيرة إلى أن الدواجن من القطاعات المهمة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمار المقدر بأكثر من 2 مليار دينار.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات التصديرية الواعدة، إضافة إلى دوره الأساسي في توفير الصوص اللاحم، الذي يعد من مدخلات الإنتاج الرئيسية إلى جانب الأعلاف.
وأكدت أن عدد مزارع أمهات الدواجن في المملكة يصل إلى 117، تربي نحو 4 ملايين من الأمهات، وتنتج سنويا نحو 600 مليون بيضة تفريخ.
ولفتت إلى أنها تعمل على بناء نظام وطني لتتبع المنتجات الزراعية، ومنها بيض التفريخ اللاحم، بهدف الحفاظ على الأسواق التقليدية وفتح أسواق تصديرية جديدة.


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