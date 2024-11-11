بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية

وطنا اليوم:أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” – عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التي تتضمن الربع الثالث من العام.

واصل بنك ABC أداءه القوي مسجلًا أرباحًا صافية بلغت 215 مليون دولار أمريكي من بداية العام حتى تاريخه، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تجاوز إجمالي الدخل التشغيلي مليار دولار أمريكي للمرة الأولى خلال فترة التسعة أشهر، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. يُعزى ذلك إلى نمو الأعمال الأساسية وارتفاع متوسط حجم الموجودات، وذلك بعد تعويض انخفاض قيمة الجنيه المصري، والقدرة العالية على التحكم في المصاريف التشغيلية وتكلفة الائتمان. كما حافظت المجموعة على قوة ميزانيتها العمومية، حيث بلغ إجمالي الموجودات 46 مليار دولار أمريكي، مع استقرار نسب رأس المال والسيولة عند مستويات قوية.

خلال الربع الثالث، حصد بنك ABC عددًا من الجوائز المرموقة في المجال المصرفي تقديرًا لأدائه المتميز في مختلف مجالات الأعمال، فضلًا عن النمو المتسارع والتحول الرقمي، ومن بينها الفوز للمرة الثانية بجائزة “المعاملات المصرفية” و “الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية” لمنطقة الشرق الأوسط، المقدمة من مجلة ذي بانكر التابعة لمجلة فاينانشال تايمز. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مختبرات ABC، التي تعتبر مركز الابتكار والرقمنة في البنك، كإحدى “أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم” للمرة الثالثة. كما فاز بنك “إلى”، التابع لبنك ABC، بجائزة “أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين” من بين سبعة جوائز أخرى رائدة منحتها مجلة “جلوبال فاينانس”.

وقد علق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC السيد/ الصديق عمر الكبير على النتائج قائلًا: “نحن فخورون بالأداء المتميز الذي حققته المجموعة منذ بداية العام حتى الآن، والذي يعكس بنجاح المساهمات القوية والفرص السانحة التي استغلتها شبكتنا العالمية. لقد ساهم تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتنا في تعزيز العلامة التجارية وقدرات البنك، مما يضعه على مسار النمو المستدام ويرسخ مكانته بصفته “بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

أداء الأعمال للربع الثالث (3 أشهر) من عام 2024:

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 65 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5٪ مقارنة بمبلغ 62 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. بلغت الأرباح الصافية الأساسية* العائدة إلى مساهمي الشركة الأم قبل احتساب تأثير العملات الأجنبية 76 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت ربحية السهم الواحد لفترة ثلاثة أشهر 0.018 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.017 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 92 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42% مقارنة مع 65 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال الفترة ذاتھا من عام 2023. يعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تعزيز قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 328 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 1% مقارنة مع 332 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، عند تعديل الأرقام نتيجة لتأثير تحويل العملات الأجنبية، ارتفع مجموع الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 10% ليصل إلى 366 مليون دولار أمريكي.

أداء الأعمال منذ بداية العام حتى تاريخه (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024):

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم مبلغًا قدره 215 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 17% مقارنة مع 183 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك التحسن إلى النمو المتسارع في الأعمال الأساسية عبر العديد من الأسواق وارتفاع متوسط حجم الموجودات، كما ساهمت الإدارة الحصيفة للمصاريف التشغيلية وتكلفة الائتمان في تعزيز هذه النتائج الإيجابية.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.064 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.053 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

تأثر مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال فترة التسعة أشهر بتحويل العملات الأجنبية، ولا سيما الجنيه المصري (خصوصًا خلال الربع الأول) والريال البرازيلي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في مجموع الدخل الشامل لهذه الفترة ليصل إلى 36 مليون دولار أمريكي، وهو إنخفاض بنسبة 79% مقارنة مع 174 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي (عندما سادت حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية).

بلغ مجموع الدخل التشغيلي للفترة 1,002 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بمبلغ 943 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزًا البنك بذلك حاجز المليار دولار لأول مرة في هذه المرحلة من العام. بلغ مجموع الدخل التشغيلي الأساسي قبل احتساب أي تأثير لتحويل العملات الأجنبية 1,040 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموًا واسع النطاق في جميع الأسواق الأساسية تقريبًا.

الميزانية العمومية

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4,250 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4,300 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 بانخفاض نسبته 1% بعد خصم توزيعات الأرباح وتأثير تقلبات العملات الأجنبية على الجنيه المصري والريال البرازيلي.

بلغ مجموع الموجودات 46.0 مليار دولار أمريكي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 43.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 5٪ نتيجة لنمو الأعمال الأساسية وتحسين الميزانية العمومية وإجراءات إدارة المحافظ.

حافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها، فهي أعلى بكثير من الحد الأدنى للجهات الرقابية: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند 14.2% نسبة الفئة الأولى من رأس المال 12.5٪. بلغت تغطیة السیولة 183٪ ونسبة السیولة المستقرة الصافیة 119٪.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیة في البحرين والأردن.

تنوه مجموعة بنك ABC للسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية، والبيانات الصحفية، متوفرة على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك ABC. مزيد من التفاصيل موضحة في العرض التقديمي للنتائج للمستثمرين المنشور على موقع بنك ABC الإلكتروني: www.bank-abc.com.

*على أساس معدل المشار إليه أعلاه يحتسب بعد التعديل لانخفاض قيمة العملة وغيرها من العوامل الاستثنائية غير المتكررة. المزيد من التفصيل متوفر في وثيقة المستثمرين المتوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك ABC ​.