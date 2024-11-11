بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي الحجايا والحويان

منذ 3 ساعات
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي الحجايا والحويان

وطنا اليوم_عمان- 11تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الحجايا والحويان، بوفاة المرحومة خولة خالد الحويان، زوجة فواز عبدالله الحجايا.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشائر الحجايا والحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة

19:47

العمال يشيد بخطاب الملك في القمة العربية الإسلامية ويطالب القادة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية امام شعوب الأمة

19:41

الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

19:37

إطلاق 90 صاروخ من لبنان على الجليل الأعلى وخليج حيفا

19:25

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية

19:20

مهيدات : توطين الأدوية البيولوجية أولوية لتعزيز الأمن الدوائي وخفض الفاتورة العلاجية

19:17

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:15

الأردن عن تصريحات سموتريتش: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

19:08

مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة

17:38

وزير التعليم العالي محافظة يلتقي عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية

17:01

ملفات ضخمة امام حكومة د. جعفر حسان.. ماذا سيفعل؟

16:44

مدير ملعب البصرة : موقع الجماهير الأردنية مؤمن

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024