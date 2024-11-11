مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي الحجايا والحويان

وطنا اليوم_عمان- 11تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الحجايا والحويان، بوفاة المرحومة خولة خالد الحويان، زوجة فواز عبدالله الحجايا.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشائر الحجايا والحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.