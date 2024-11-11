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بن سلمان: السعودية تدين وترفض الإبادة الجماعية في غزة

منذ 5 ساعات
بن سلمان: السعودية تدين وترفض الإبادة الجماعية في غزة

وطنا اليوم:قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين إنّ القمة العربية والإسلامية في الرياض امتداد للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية.
وأضاف بن سلمان، خلال كلمته في أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أنّ السعودية تدين وترفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألفا من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.
وتابع بن سلمان، “نؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والامتعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك هو انتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة.
وأشار بن سلمان إلى أن المملكة العربية السعودية تشجب منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.
وأكد بن سلمان إدانة بلاده للأعمال العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية ورفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه.
وشدد بن سلمان على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، داعيا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإيرانية وعدم الاعتداء على أراضيها.


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