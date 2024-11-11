تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن واسبانيا

وطنا اليوم:بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، مع محافظ مدينة سييرو الاسبانية انجيل أنطونيو جونزاليس والوفد المرافق، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الأردن واسبانيا يتمتعان بعلاقات قوية بمختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتعزيز التواصل بين مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.

واشار لأهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم في محافظة سييرو، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.

وأعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد الغرفة لتشكيل وفد اقتصادي يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية لزيارة محافظة سييرو الإسبانية التي تقع في منطقة أستورياس شمال مملكة اسبانيا، لتقصي الفرص الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وإيجاد اسواق غير تقليدية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.

وبين أن مبادلات البلدين التجارية ما زالت أقل من الطموحات، رغم توفر الفرص والامكانيات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، وايجاد أدوات فاعلة تُسهم في تنشيطها وازالة اية صعوبات تعيق حركة انسياب السلع بالاتجاهين.

وأشار الحاج توفيق الى قرار اتحاد الغرف العربية لانشاء الغرفة العربية الاسبانية بهدف تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان العربية واسبانيا، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى التحديات المستقبلية الاقتصادية، خصوصا في ظل ما يتمتع بها الجانبان من مقومات تجارية واقتصادية واستثمارية كبيرة.

من جهته، أكد محافظ سييرو الاسبانية انجيل أنطونيو جونزاليس وجود رغبم لاقامة شراكات مع القطاع الخاص الأردني بمجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والفرص الاقتصادية وفتح آفاق جديدة واستكشاف أسواق جديدة، وتطوير مشاريع مشتركة.

وأشار جونزاليس، إلى أن طبيعة محافظة سييرو وتنوعها يفتح المجال لتعاون مع الأردن وأقامة شراكات تجارية بالعديد من القطاعات مثل التعليم والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحديد واللحوم والمواشي والالبان والاجبان، وانواع الفواكة وغيرها، لافتا الى ان هذا التنوع يعزز من إمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، ويتيح فرصًا لتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للطرفين.

من جانبهم، شدد اعضاء مجلس ادإرة الغرفة الحضور على ضرورة التركيز على قطاع السياحة والسياحة التعليمية والثقافية بين الجانبين، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر مؤكدين أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشاروا إلى أن السياحة، بما في ذلك السياحة الثقافية والتعليمية، تشكل فرصة هامة للتبادل بين البلدين، خاصة في ضوء تاريخ الأردن الغني ومعالمه السياحية المميزة، كما أشاروا إلى المعالم السياحية المتنوعة في سييرو الإسبانية، التي تتمتع بمقومات سياحية فريدة، ما يجعلها وجهة سياحية جذابة، كما ان تنوع هذه المعالم يمكن أن يوفر فرصًا لتبادل الخبرات والبرامج السياحية بين البلدين، ويشجع على تنظيم زيارات سياحية مشتركة.

حضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضوا مجلس الادارة علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، ومديرة بلدية سييرو ماريا إيزابيل جونزاليس، ونائب رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة الاسبانية في المملكة ريتا النمري