الأردن في المجموعة الأولى والأعلى عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني

وطنا اليوم:سجل الأردن وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا (Role-model) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، بتقدمه 44 مركزاً في المؤشر، إذ ارتفعت درجته بمقدار 27.6 نقطة من 71 بالمئة في عام 2020 إلى 98.6 بالمئة العام الحالي.

وبحسب تقرير الربع الثالث لتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، يعد الترتيب الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني، ودليلا على فاعلية السياسات التي اتبعتها في هذا المجال، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين.

وأظهر التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، أبرز ما تحقق بخصوص ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية، إذ تم إنجاز عدد من الإجراءات المدرجة ضمن خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر مستقبل النمو، أبرزها، الموافقة على تعليمات جديدة للمجلات العلمية المدعومة من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وإطلاق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، إذ ستساهم الإجراءات المدرجة ضمن الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الدفعات الرقمية، ومؤشر أمان الأسر المالي، ومؤشر الوصول إلى الحسابات البنكية والتوفير.

وفي مؤشر التنمية البشرية، أنجزت الحكومة عدداً من الإجراءات المدرجة ضمن خطة تحسين مرتبة الأردن، خاصة في محور الصحة والمأمول أن يؤثر ذلك إيجاباً على مؤشر العمر المتوقع عند الولادة، أبرزها، تعميم وزارة الصحة التعليمات الإرشادية المحدثة لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة في المراكز الصحية لكل من الخدمات الطبية الملكية والبرنامج الصحي لوكالة الغوث الدولية وجمعية المستشفيات الخاصة ومعهد العناية بصحة الأسرة، وإنشاء 8 سجلات وطنية معتمدة للأمراض المزمنة، كما تم استحداث 14 لجنة صحية، بحيث أصبح المجموع الكلي للجان 138 لجنة.

الى ذلك، تقدم الأردن من المرتبة 100 من أصل 193 في عام 2022، إلى المرتبة 89 على مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، فيما تقدم من المرتبة 126 من أصل 146 إلى المرتبة 123 على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، بين عامي 2023 و 2024.

وأظهر التقرير أيضا، أن من أهم الإنجازات ضمن مؤشر مكان العمل، إصدار نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024، بموجب المادتين (2) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 آب الماضي.

وتراجع الأردن على مؤشر الابتكار العالمي، من المرتبة 71 إلى المرتبة 73 من أصل 133