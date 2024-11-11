ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.56% للأشهر العشرة الأولى من عام 2024

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 0.76% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، الذي رصد ارتفاعا تراكميا للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من عام 2024 ما مقداره 110.61 نقطة مئوية، مقابل 109.78 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الأول من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.81 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 108.88 للفترة نفسها من عام 2023.