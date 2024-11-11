ابتعاث 4000 معلم وإنشاء 8 مدارس ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 ابتعاث 4000 معلم ضمن الفوج الثالث من دبلوم ما قبل الخدمة للعام الدراسي 2025/2024.

وزيادة عدد التخصصات من 5 إلى 7 لتشمل معلم صف، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية “تاريخ وجغرافيا”، والدراسات الإسلامية.

وحول نتائج برنامج دبلوم ما قبل الخدمة فقد تم تخريج الفوج الثاني من طلبة دبلوم ما قبل الخدمة بواقع 2059 طالبًا من أربع جامعات حكومية هي اليرموك، الأردنية، الهاشمية، ومؤتة.

كما أظهر التقرير بدء إجراءات تعيينهم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

إنشاء مدارس جديدة

وبين التقرير إنشاء 8 مدارس جديدة مراعية لمتطلبات التعليم الدامج، تحتوي على 172 غرفة صفية و11 غرفة لرياض الأطفال/المستوى الثاني، لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس.

كما استفاد 4034 دارسًا ودارسة من الطلبة المتسربين من التعليم من برامج تعزيز الثقافة للمتسربين، التعليم الاستدراكي، وتعليم الكبار ومحو الأمية.‏

وتم تقديم الحصص التعليمية لـ1361 دارسًا من الفئة العمرية 9-12 عامًا في 76 مركزًا.

الإختبارات الوطنية

وفي مجال إجراء الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع فقد شارك 149184 طالبًا وطالبة، فيما تم إجراء الاختبار التقييمي لمبحثي اللغة العربية والرياضيات بمشاركة 164551 طالبًا وطالبة من الصف الثالث الأساسي.

تطبيق نظام ضمان الجودة في رياض الأطفال

وتم السير بتطبيق النظام في رياض الأطفال الحكومية والخاصة لتحسين جودة الخدمات التعليمية، من خلال تنفيذ زيارات تقييمية لـ499 مدرسة حكومية وخاصة. واستحداث 164 شعبة جديدة لرياض الأطفال المستوى الثاني، إضافة إلى توزيع أدوات التعلم والتعليم على 500 شعبة رياض أطفال في 291 مدرسة حكومية.

واستفاد 2536 طفلًا وطفلة من 25 مديرية تربية وتعليم من ‏تنفيذ برنامج زود الأطفال غير الملتحقين بالمستوى الثاني من رياض الأطفال بالمعارف الأساسية.