بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ابتعاث 4000 معلم وإنشاء 8 مدارس ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

11 نوفمبر 2024
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-10-10 18:33:47Z | |

وطنا اليوم:أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 ابتعاث 4000 معلم ضمن الفوج الثالث من دبلوم ما قبل الخدمة للعام الدراسي 2025/2024.
وزيادة عدد التخصصات من 5 إلى 7 لتشمل معلم صف، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية “تاريخ وجغرافيا”، والدراسات الإسلامية.
وحول نتائج برنامج دبلوم ما قبل الخدمة فقد تم تخريج الفوج الثاني من طلبة دبلوم ما قبل الخدمة بواقع 2059 طالبًا من أربع جامعات حكومية هي اليرموك، الأردنية، الهاشمية، ومؤتة.
كما أظهر التقرير بدء إجراءات تعيينهم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

إنشاء مدارس جديدة
وبين التقرير إنشاء 8 مدارس جديدة مراعية لمتطلبات التعليم الدامج، تحتوي على 172 غرفة صفية و11 غرفة لرياض الأطفال/المستوى الثاني، لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس.
كما استفاد 4034 دارسًا ودارسة من الطلبة المتسربين من التعليم من برامج تعزيز الثقافة للمتسربين، التعليم الاستدراكي، وتعليم الكبار ومحو الأمية.‏
وتم تقديم الحصص التعليمية لـ1361 دارسًا من الفئة العمرية 9-12 عامًا في 76 مركزًا.

الإختبارات الوطنية
وفي مجال إجراء الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع فقد شارك 149184 طالبًا وطالبة، فيما تم إجراء الاختبار التقييمي لمبحثي اللغة العربية والرياضيات بمشاركة 164551 طالبًا وطالبة من الصف الثالث الأساسي.

تطبيق نظام ضمان الجودة في رياض الأطفال
وتم السير بتطبيق النظام في رياض الأطفال الحكومية والخاصة لتحسين جودة الخدمات التعليمية، من خلال تنفيذ زيارات تقييمية لـ499 مدرسة حكومية وخاصة. واستحداث 164 شعبة جديدة لرياض الأطفال المستوى الثاني، إضافة إلى توزيع أدوات التعلم والتعليم على 500 شعبة رياض أطفال في 291 مدرسة حكومية.
واستفاد 2536 طفلًا وطفلة من 25 مديرية تربية وتعليم من ‏تنفيذ برنامج زود الأطفال غير الملتحقين بالمستوى الثاني من رياض الأطفال بالمعارف الأساسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة

19:47

العمال يشيد بخطاب الملك في القمة العربية الإسلامية ويطالب القادة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية امام شعوب الأمة

19:41

الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

19:37

إطلاق 90 صاروخ من لبنان على الجليل الأعلى وخليج حيفا

19:25

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية

19:20

مهيدات : توطين الأدوية البيولوجية أولوية لتعزيز الأمن الدوائي وخفض الفاتورة العلاجية

19:17

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:15

الأردن عن تصريحات سموتريتش: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

19:08

مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة

17:38

وزير التعليم العالي محافظة يلتقي عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية

17:17

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي الحجايا والحويان

17:01

ملفات ضخمة امام حكومة د. جعفر حسان.. ماذا سيفعل؟

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024