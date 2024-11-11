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الكرملين عن الاتصال الهاتفي المزعوم بين بوتين وترامب : هذا محض خيال وغير صحيح

11 نوفمبر 2024
الكرملين عن الاتصال الهاتفي المزعوم بين بوتين وترامب : هذا محض خيال وغير صحيح

وطنا اليوم:فند متحدث الكرملين دميتري بيسكوف صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجرى مؤخرا محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين وتطرقا فيها إلى الأزمة الأوكرانية
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية إن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب، والتي كتبت عنها صحيفة واشنطن بوست مؤخرا، لم تتم وهذه معلومات كاذبة ومجرد محض خيال وبعيدة عن الواقع”.
ولفت بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط محددة للاتصالات بين بوتين وترامب حتى الآن.
واعتبر بيسكوف أن هذه التقارير هي “المثال الأكثر وضوحا على جودة المعلومات التي يتم نشرها حاليا، حتى في بعض المواقع المحترمة إلى حد ما”.
وزعمت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى محادثة هاتفية مع بوتين. دعاه فيها إلى عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا.
وزعمت الصحيفة أيضا أن ترامب أعرب عن اهتمامه بإجراء محادثات لاحقة لمناقشة حل سريع للصراع الأوكراني.
كما نفى بيسكوف صحة ما يشاع تعليقا عما إذا كان بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية الأسبوع الماضي.


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