بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضمان: 100 ألف مشترك اختياري فعّال حاليا

11 نوفمبر 2024
الضمان: 100 ألف مشترك اختياري فعّال حاليا

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2024، بلغ (29329) مشتركاً ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً إلى (100) ألف مشتركاً.
ودعت المؤسسة المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً بأن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.
وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.
ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (شات بوت) على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو عبر بريدها الرسمي (webmaster@ssc.gov.jo) أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:26

السير: استثناء السكوترات من حظر تجول الدراجات ليلاً

20:16

ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

20:06

بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة

19:47

العمال يشيد بخطاب الملك في القمة العربية الإسلامية ويطالب القادة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية امام شعوب الأمة

19:41

الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

19:37

إطلاق 90 صاروخ من لبنان على الجليل الأعلى وخليج حيفا

19:25

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية

19:20

مهيدات : توطين الأدوية البيولوجية أولوية لتعزيز الأمن الدوائي وخفض الفاتورة العلاجية

19:17

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:15

الأردن عن تصريحات سموتريتش: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

19:08

مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة

17:38

وزير التعليم العالي محافظة يلتقي عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024