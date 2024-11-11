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الذهب عيار 21 بـ 54.4 دينارا في السوق المحلية

11 نوفمبر 2024
الذهب عيار 21 بـ 54.4 دينارا في السوق المحلية

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في الأردن الإثنين، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الاثنين، عند 54.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.40 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 62.80 و 48.40 دينار على التوالي.


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