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أمانة عمان تبدأ بتنفيذ عمليات هدم في منطقة المحطة

11 نوفمبر 2024
أمانة عمان تبدأ بتنفيذ عمليات هدم في منطقة المحطة

وطنا اليوم:بدأت أمانة عمان الكبرى، تنفيذ عمليات هدم في منطقة المحطة بالعاصمة عمان.
ورافق آليات الهدم انتشار واسع لقوات الدرك، التي فرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة لضمان سير العمل دون أي عوائق.
وأكدت الأمانة في تصريحات سابقة أن عمليات الهدم لن تشمل البيوت البعيدة عن الشارع الرئيسي، شريطة أن يمتلك أصحابها إثباتات ملكية رسمية.
وأوضحت على أن الهدم يقتصر فقط على البيوت المقامة ضمن حرم الشارع الرئيسي، موضحة أنه لن يتم دخول أي منازل مملوكة خارج نطاق الشارع.
وبينت أن عمليات الهدم هذه تهدف إلى تنظيم مجمع المحطة وإزالة جميع المخالفات والعوائق داخله، بما يساهم في تحسين حركة المرور وتسهيل الخدمات للمواطنين
وأشارت الأمانة إلى أنها أبلغت أصحاب البيوت المهددة بالهدم منذ عام 2016.


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