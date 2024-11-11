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استخبارات روسيا: واشنطن تستعد لإجراء انتخابات بأوكرانيا للتخلص من زيلينسكي

11 نوفمبر 2024
استخبارات روسيا: واشنطن تستعد لإجراء انتخابات بأوكرانيا للتخلص من زيلينسكي

وطنا اليوم:صرح المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لوكالة “تاس” أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإجراء انتخابات في أوكرانيا، للتخلص من فولوديمير زيلينسكي.
وجاء في بيان المكتب الصحافي، اليوم الاثنين: “وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارت الخارجية، تواصل وزارة الخارجية الأميركية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا في حال لزم الأمر”.
وأضاف البيان: “تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، باعتباره أحد الطرق “المشروعة” للتخلص من فولوديمير زيلينسكي الذي تجاوز جميع الحدود، وذلك في ظل استمرار الأعمال القتالية مع روسيا”.
وكان مصدر مطلع قال لوكالة “رويترز”، أمس الأحد، إن الرئيس الأميركي المنتخب ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونصحه بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، في حين يخطط الرئيس جو بايدن لحث ترامب على عدم التخلي عن كييف.
وقال المصدر إن ترامب تحدث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء. وانتقد ترامب حجم الدعم العسكري والمالي الأميركي لكييف، وتعهد بإنهاء الحرب بسرعة من دون أن يوضح كيفية ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها لم تتلق إخطاراً مسبقاً بالمكالمة بين ترامب وبوتين وبالتالي لا يمكنها تأييدها أو الاعتراض عليها.
من جهته قال ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في مكتب ترامب، عندما سُئل عن المكالمة الهاتفية التي كانت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أول من تحدث عنها “لا نعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة العالم الآخرين”.
وقبلها، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية نشرت الأحد: “الإشارات إيجابية. قال ترامب أثناء حملته إنه ينظر إلى ذلك (النزاع في أوكرانيا) من خلال اتفاقيات، وإنه يستطيع إبرام اتفاق يمكن أن يؤدي إلى السلام”.
وسيتولى ترامب منصبه في 20 يناير بعد هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر الجاري.


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