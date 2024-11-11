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البنك المركزي يطرح إصدارا ثانيا من سندات الخزينة بالدولار بـ 110 ملايين

11 نوفمبر 2024
البنك المركزي يطرح إصدارا ثانيا من سندات الخزينة بالدولار بـ 110 ملايين

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، الاثنين، عن طرح الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية (بالدولار الأميركي) لعام 2024، بقيمة 110 ملايين دولار.
وفي التفاصيل، أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية سيكون يوم غد الثلاثاء، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 12 تشرين الثاني 2029.
ويبلغ حجم الإصدار 110 ملايين دولار أميركي، وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، وفق أسلوب المزاد السعري المتعدد، إذ أوضح البنك أن أعلى سعر فائدة مقبول هو 6,55% سنويا.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.


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