استشهاد المصور محمد خريس وزوجته بقصف خيمة نازحين وسط غزة

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المصور الصحفي محمد عبد العزيز خريس وزوجته، إثر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن سابقاً عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء إلى 188، بعد استشهاد 4 صحفيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومع استشهاد المصور خريس، يرتفع العدد إلى 189 شهيداً صحفياً.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي “استهداف واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عمليات قتل الصحفيين، وطالب المنظمات الدولية بالتحرك لمحاسبته في المحاكم الدولية على جرائمه المستمرة، والضغط لوقف الإبادة الجماعية.