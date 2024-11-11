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غارات جوية على محافظتي صعدة وعمران باليمن

منذ 4 ثواني
غارات جوية على محافظتي صعدة وعمران باليمن

وطنا اليوم:ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن في وقت مبكر اليوم الاثنين أن سلسلة ضربات جوية استهدفت محافظتي عمران وصعدة، مضيفة أن هذه الضربات أميركية وبريطانية.
وترددت معلومات عن شن الطيران الأميركي والبريطاني 7 غارات على مفرق برط وسفيان في محافظة عمران، وعلى منطقة الرحبة في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة بشمال اليمن.
يأتي ذلك بعد أن بثت الجماعة يوم الجمعة الماضي صورا لما قالت إنها لحظة إسقاط مسيرة أميركية من نوع “إم كيو-9” بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وحسب الناطق العسكري باسم “أنصار الله” يحيى سريع، ارتفع عدد هذا النوع من المسيرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية خلال معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، دعما لمعركة طوفان الأقصى التي انطلقت منذ نحو عام إلى 12 طائرة.
وتضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعدّ كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.


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