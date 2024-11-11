رجل ترامب لضبط الهجرة.. من هو قيصر الحدود توم هومان

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في وقت متأخر من مساء الأحد عن تعيين المتشدد توم هومان مسؤولاً عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة في إدارته المقبلة.

وجاء الإعلان عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، حيث كتب ترمب قائلاً: “يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي) والنصير القوي في مراقبة الحدود، توم هومان، إلى إدارة ترمب، ليكون مسؤولاً عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)”.

وكان توم هومان قد شغل منصب المدير التنفيذي لوكالة “آي سي إي” في ولاية ترمب الأولى، حيث اشتهر بتطبيق سياسات صارمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحظي هومان بشعبية كبيرة في أوساط القوميين المحافظين، الذين يعتبرون أن حملته ضد الهجرة كانت أحد العوامل الرئيسة التي عززت شعبية ترامب خلال فترة ولايته.

ويعد تعيين هومان خطوة هامة في إطار استعدادات ترمب للتركيز على قضايا الهجرة في فترة رئاسته الثانية، إذ يعتزم الرئيس المنتخب اتخاذ تدابير أكثر تشددًا لفرض رقابة على الحدود الأميركية، بما في ذلك تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية، التي تعتبر نقطة توتر رئيسية في السياسة الداخلية للولايات المتحدة.

كما أن هومان يعتبر من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تنفيذ سياسات “الحدود المغلقة” التي دعمها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى. ويُتوقع أن يكون له دور محوري في استكمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وتوسيع الحملة ضد الهجرة غير الشرعية.

وفي الوقت نفسه، يعتبر مراقبون أن تعيين هومان سيزيد من الضغط على حكومة المكسيك والدول الأميركية اللاتينية الأخرى للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا مع تزايد أعداد المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.