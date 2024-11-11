بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان الراعي البرونزي للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام

منذ ساعتين
بنك الإسكان الراعي البرونزي للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام

وطنا اليوم_قدّم بنك الإسكان رعايته البرونزية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام، والذي عقد تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، في الفترة من 6-9 تشرين الثاني الجاري في فندق كمبنسكي عمّان، بتنظيم من الجمعية الأردنية لجراحي العظام.

وجاءت رعاية البنك للمؤتمر ضمن إطار استراتيجية برنامج “إمكان الإسكان” للمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الفعاليات البارزة في الأردن، وخاصة تلك التي تُعنى بالقطاعات الحيوية التي يركز البرنامج على مساندتها، ومنها القطاع الصحي بتخصصاته المختلفة كطب العظام بهدف تمكين المختصين في هذا المجال من مواكبة التطورات الحديثة ضمنه.

واستقطب المؤتمر حضوراً واسعاً من الأطباء ورؤساء وممثلي جمعيات جراحة العظام العربية والأوروبية والعالمية، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة أحدث الطرق العلاجية. وشمل المؤتمر العديد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة في فروع جراحة العظام، إلى جانب استعراض عمليات جراحية نوعية.

وقد أقام البنك جناحاً في المعرض المصاحب للمؤتمر، مما أتاح الفرصة للمشاركين والزوار للاطلاع على خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة التقليدية والرقمية، بالتركيز على تلك الموجهة لخدمة القطاع الصحي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:50

حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

09:44

غارات جوية على محافظتي صعدة وعمران باليمن

09:39

أمانة عمّان تستطلع رأي المواطنين حول توفير خدمة الاصطفاف

09:31

الأردن يشارك اليوم في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

09:26

رجل ترامب لضبط الهجرة.. من هو قيصر الحدود توم هومان

09:14

قمة الرياض: آمال بوقف الحرب في غزة ولبنان ودعم صمود الفلسطينيين

08:05

الإرادة الشعبية وانتخابات رئاسة مجلس النواب ،،،

05:55

السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي سبل تعزيز التعاون الثنائي

04:04

تحذير أممي من الذخائر غير المنفجرة بغزة

02:25

لبنان .. 72 شهيداً وجريحاً بغارات إسرائيلية

01:42

منذ محاولة اغتياله.. نتنياهو يعقد اجتماعاته بغرفة محصنة

00:24

الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف بمرتفعات رأس منيف والطفيلة

وفيات
وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024