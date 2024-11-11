تحذير أممي من الذخائر غير المنفجرة بغزة

وطنا اليوم_دعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، إلى فرض حظر على تزويد “إسرائيل” بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة. وجاء هذا التصريح في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة السيدة زينب بدمشق، سوريا، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، من بينهم قيادي في حزب الله اللبناني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بالهجوم ووصفه بـ”العدواني”. ودعا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل تتضمن “حظر الأسلحة” وطردها من الأمم المتحدة. تزايدت في الآونة الأخيرة الضربات الإسرائيلية على سوريا، مع تكرار استهدافها لنقاط قريبة من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان لمنع حزب الله من نقل “وسائل قتالية” عبر الحدود.