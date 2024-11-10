منذ محاولة اغتياله.. نتنياهو يعقد اجتماعاته بغرفة محصنة

وطنا اليوم_قالت القناة الـ12 العبرية إن نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في “مكتب رئيس الوزراء” منذ محاولة اغتياله حينما وصلت مسيرة حزب الله إلى منزله في قيساريا.

وبحسب القناة، فإن المسؤولين الأمنيين أوصوا نتنياهو بعدم البقاء في أماكن ثابتة.

وأضافت القناة أن محامي نتنياهو سيطلبون تأجيل شهادته بمحاكمته؛ لئلا يكرر وجوده في المكان نفسه.

وقالت القناة نفسها الشهر الماضي، إن المسيرة الانقضاضية التي أطلقها حزب الله استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا وسط “إسرائيل”، وانفجرت بالجدار الخارجي ونافذة غرفة نومه، لكنها لم تخترق الجدار.

ونقلت “هيئة البث الإسرائيلية” عن مسؤول أمني قوله إن انفجار الطائرة أحدث٦ أضرارا كبيرة وجسيمة بمنزل نتنياهو.

وذكرت مصادر عبرية حينها، أن المسيرة كانت واحدة من أصل 3 مسيرات أطلقها حزب الله من لبنان واستهدفت منزل نتنياهو، لكن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت اثنتين منها وأخفقت في اعتراض الثالثة التي تمكنت من الوصول إلى منزل سنتنياهو.