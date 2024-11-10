بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ ساعتين
مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة نتيجة تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في المناطق الشمالية من المملكة.
وأهابت المديرية بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:02

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء منطقة الصفا بعجلون

20:57

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل مشربش وعبدالنور والحناينة

20:49

الشرفات من البادية: رسالتكم وصلت والعودة إلى ساحة الموالاة واجب وطني

20:47

إخوتنا الأكراد: لن تفيدكم مظلّة أميركا لأن سورية تُمطر حُبّاً

20:39

غارة إسرائيلية على بلدة شمال بيروت توقع 23 قتيلاً بينهم 7 أطفال

20:09

توجه لتخصيص مواقع محددة لإعلانات المرشحين خلال فترة الانتخابات

20:00

فرص عمل للأردنيين و اللاجئين السوريين في اربد

19:38

نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات ونتفق بشأن إيران

19:28

التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

19:23

الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

19:18

سميرات: الحكومة ملتزمة بتشجيع الابتكار ومساعدة الشركات على النمو

19:11

25 قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على محيط دمشق

وفيات
وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024