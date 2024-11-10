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الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

منذ ساعة واحدة
الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

وطنا اليوم:قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة الهولندية اعتقلت متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في العاصمة أمستردام.
وقبل قليل، طالبت الشرطة الهولندية متظاهرين يطالبون بوقف الحرب في غزة ولبنان بإخلاء ساحة “دام”، مؤكدة أنها ستعتقل كل من يرفض الأوامر.
وسبق أن أوقفت الشرطة الهولندية 57 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم ضد العرب خلال لقائه الخميس ضد أياكس الهولندي.
وذكرت الشرطة أن توقيف الأشخاص جاء بتهم حيازة واستخدام ألعاب نارية وإخلال بالنظام العام، وفقا لمراسل الأناضول.
وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي تل أبيب ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام.
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية -الجمعة- بأن توترا تصاعد بين مشجعي مكابي تل أبيب ومتضامنين مع فلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال العلم الفلسطيني من على إحدى المباني وتمزيقه واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.
فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.
وعلى إثر هذه التوترات، أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف السبت أنه ألغى رحلته التي كانت مقررة إلى أذربيجان لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) في باكو، والذي يبدأ الأسبوع المقبل، بعد أعمال العنف في أمستردام.


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