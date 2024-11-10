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الأمن يتعامل مع بلاغ لجسم مشبوه داخل مدرسة على طريق المطار

10 نوفمبر 2024
الأمن يتعامل مع بلاغ لجسم مشبوه داخل مدرسة على طريق المطار

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد صباح اليوم الأحد، حول وجود جسم مشبوه داخل إحدى المدارس الواقعة على طريق المطار.
وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وإجراء المسوحات الأمنية، وبعد عمليات الفحص والتحقق تم التأكد من خلو الموقع من أي تهديد يشكل خطرًا على السلامة العامة.


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