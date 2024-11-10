فتح تحقيق مع المدعي العام كريم خان بتهمة جنسية

وطنا اليوم:قالت وكالة رويترز إن الهيئة الحاكمة لـ المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ تحقيقا خارجيا مع المدعي العام الرئيسي كريم خان بشأن اتهامه بـ”سوء السلوك الجنسي المزعوم”.

وكشفت رويترز عن وثيقة داخلية غير مؤرخة وغير مُوقعة، تم توزيعها على الدول الأعضاء، تطلب تنحّي “خان” مؤقتا عن دوره في محكمة جرائم الحرب العالمية الدائمة خلال سير التحقيق.

من جانبه، نفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم الإبلاغ عنها، وطالب هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة بالتحقيق فيها، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تزامنت مع حملة تضليل ضد مكتبه، بعد أن أصدر في مايو/أيار الماضي أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت