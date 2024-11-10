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البندورة بـ 10 قروش.. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

10 نوفمبر 2024
البندورة بـ 10 قروش.. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3337 طنا، منها 2197 طن خضار، و864 طن فواكه، و275 طنا من الورقيات.
وبحسب رصد نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و70 قرشا، والبندورة 10و30 قرشا، والجزر 25 و40 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 40 و65 قرشا.


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