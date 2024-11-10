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الأردن يدين التفجير الإرهابي بمحطة قطارات في باكستان

10 نوفمبر 2024
الأردن يدين التفجير الإرهابي بمحطة قطارات في باكستان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة قطارات بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


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