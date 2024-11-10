7 ملايين مسافر عبر مطارات الأردن خلال 9 أشهر

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطارات الأردن وإليها 6,99 مليون مسافر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، وفق بيانات وزارة النقل.

وأشارت بيانات مؤشرات أداء قطاع النقل الصادرة عن وزارة النقل إلى أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من المطارات وإليها بلغت 2,687 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 2,975 مليون مسافر في الربع الثالث من العام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 10%.

وأوضحت أن عدد المسافرين والقادمين خلال الربع الثاني من عام 2024، بلغ 2.254 مليون مسافر، وبانخفاض 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

فيما بينت أن عدد المسافرين والمغادرين من المطارات وإليها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 2.013 مليون مسافر، إذ طرأ انخفاضا بنسبة 30% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وفي الأردن 3 مطارات؛ مطار الملكة علياء الدولي جنوبي عمّان، مطار عمّان المدني (ماركا)، ومطار الملك حسين الدولي في محافظة العقبة.

وكشفت البيانات إلى أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من كل المطارات وإليها بلغ 61.5 ألف طائرة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطارات وإليها ، بلغ 22,537 طائرة في الربع الثالث من العام 2024 وبنسبة انخفاض 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الطائرات القادمة والمغادرة بلغ 21 ألفا خلال الربع الثاني من العام الحالي ونسبة انخفاض بلغت 6% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغ عددها في الربع الأول من العام الحالي 18 ألفا وبنسبة انخفاض بلغت 30% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

أما عن حجم الشحن الجوي الصـادر والوارد من خلال المطارات كافة، بلغ 100 ألف طن خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، إذ بلغ حجم الشحن خلال الربع الثالث من العام الحالي قرابة 38 ألف طن في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة ارتفاع بلغت 93% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وفق البيانات.

ولفتت النظر إلى أن حجم الشحن الجوي بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 40 ألف طن، وبنسبة انخفاض 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ حجم الشحن الجوي خلال الربع الأول من العام الحالي 22 ألف طن، ونسبة انخفاض بلغت 68%.