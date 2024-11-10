الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف منزل بجباليا شمالي قطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد 32 مواطنا بينهم 13 طفلا إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بجباليا البلد شمالي قطاع غزة صباح اليوم الأحد.

وتعرضت مدينة غزة فجر اليوم والليلة الماضية لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كما تعرضت مناطق شمالي القطاع لعدة غارات.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في محيط مفترق المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال يعمل من أجل إحداث تغييرات جذرية في غزة عبر إنشاء 3 محاور تقسم القطاع، كما وضع منشآت عسكرية ثابتة بهدف الإبقاء على وجود عسكري دائم فيها.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن “الجيش ينفذ تطهيرا عرقيا في الجزء الشمالي من قطاع غزة”.