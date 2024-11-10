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الأمن العام: العثور على مبلغ مالي على الطريق الصحراوي وتسليمه لصاحبه

10 نوفمبر 2024
الأمن العام: العثور على مبلغ مالي على الطريق الصحراوي وتسليمه لصاحبه

وطنا اليوم:أفاد مندوب إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بالعثور على مبلغ مالي يعتقد أنه سقط من أحد المواطنين أثناء وقوفه عند إحدى الدوريات الخارجية ومغادرته للمكان، حيث تم تسليمه للمواطن بعد الإبلاغ عن فقدانه.
وأضاف المندوب، الأحد، أنه ورد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بفقدان المبلغ، حيث تم التواصل معه من قبل الدورية والتنسيق معه ليتم تسليمه المبلغ صباح اليوم الأحد.
من جهة أخرى، أشار المندوب إلى وجود أعمال صيانة على عدد من الطرق، أبرزها أعمال صيانة على طريق العدسية – ناعور، منطقة النبعة أو سوق العدسية، حيث تم تنفيذ تحويلة من منطقة العدسية – ناعور إلى سوق العدسية. وتم إغلاق المسرب الصاعد بالكامل، فيما أصبح المسرب الهابط باتجاه البحر الميت صالحًا للمرور في الاتجاهين.
كما دعا الأمن العام المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكدًا الجاهزية التامة لتقديم المساعدة على مدار الساعة


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