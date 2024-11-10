بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يعلق على حرق جنوده العلم اللبناني

10 نوفمبر 2024
جيش الاحتلال يعلق على حرق جنوده العلم اللبناني

وطنا اليوم:أدان جيش الاحتلال إقدام أحد جنوده على إحراق العلم اللبناني في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخار أدرعي إن قيام بعض جنود الاحتلال على حرق العلم اللبناني في جنوب لبنان “عملًا مخالفًا للتعليمات ولا يليق”، وفقا لتعبيره.
وزعم أدرعي أن حرب الاحتلال على لبنان “ليست ضد الشعب اللبناني (..) ملتزمون بأن تكون عملياتنا دون المساس بالمواطنين اللبنانيين الأبرياء”.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر قبل أكثر من عام، لم تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية، فمن نهب بيوت الغزيين والعبث بها، حتى تصوير مشاهد ساخرة عن الضحايا الفلسطينيين ونشرها على المنصات، وغيرها الكثير.
وليس لبنان بحال أفضل على ما يبدو، إذا استفز فيديو لجنود إسرائيليين يمزقون العلم اللبناني ويحرقونه من على شرفة أحد المنازل بالجنوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشعلا موجة غضب عارمة.
فقد ظهر جنود إسرائيليون من إحدى مناطق الجنوب المتاخمة للحدود، وتجمعوا حاملين علما لبنانيا، وعلى وقع ضحكاتهم أضرموا به النار.
ثم أشاروا ملوحين بأيديهم إلى الدمار الهائل الذي حلّ بالمنطقة نتيجية الاستهدافات الإسرائيلية، لتتعالى بعدها القهقهات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

غارة إسرائيلية على بلدة شمال بيروت توقع 23 قتيلاً بينهم 7 أطفال

20:09

توجه لتخصيص مواقع محددة لإعلانات المرشحين خلال فترة الانتخابات

20:00

فرص عمل للأردنيين و اللاجئين السوريين في اربد

19:45

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

19:38

نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات ونتفق بشأن إيران

19:28

التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

19:23

الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

19:18

سميرات: الحكومة ملتزمة بتشجيع الابتكار ومساعدة الشركات على النمو

19:11

25 قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على محيط دمشق

19:04

رئيس الوزراء: الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات وتخفيف أعباء خدمة الدين الخارجي

17:01

استقبل أكثر من 5200 زائر من كافة المحافظات : زين شريك الاتصالات الحصري لـ “مُلتقى الصُّنّاع”

16:47

العيسوي: جهود الأردن مستمرة بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وفيات
وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024