جيش الاحتلال يعلق على حرق جنوده العلم اللبناني

وطنا اليوم:أدان جيش الاحتلال إقدام أحد جنوده على إحراق العلم اللبناني في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخار أدرعي إن قيام بعض جنود الاحتلال على حرق العلم اللبناني في جنوب لبنان “عملًا مخالفًا للتعليمات ولا يليق”، وفقا لتعبيره.

وزعم أدرعي أن حرب الاحتلال على لبنان “ليست ضد الشعب اللبناني (..) ملتزمون بأن تكون عملياتنا دون المساس بالمواطنين اللبنانيين الأبرياء”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر قبل أكثر من عام، لم تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية، فمن نهب بيوت الغزيين والعبث بها، حتى تصوير مشاهد ساخرة عن الضحايا الفلسطينيين ونشرها على المنصات، وغيرها الكثير.

وليس لبنان بحال أفضل على ما يبدو، إذا استفز فيديو لجنود إسرائيليين يمزقون العلم اللبناني ويحرقونه من على شرفة أحد المنازل بالجنوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشعلا موجة غضب عارمة.

فقد ظهر جنود إسرائيليون من إحدى مناطق الجنوب المتاخمة للحدود، وتجمعوا حاملين علما لبنانيا، وعلى وقع ضحكاتهم أضرموا به النار.

ثم أشاروا ملوحين بأيديهم إلى الدمار الهائل الذي حلّ بالمنطقة نتيجية الاستهدافات الإسرائيلية، لتتعالى بعدها القهقهات.