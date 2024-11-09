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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

9 نوفمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

وطنا اليوم_

 

*عمان- 9 تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعور بوفاة الحاج توفيق حمد الفاعور.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير علا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

*كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.*


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