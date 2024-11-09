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وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الإماراتي

9 نوفمبر 2024
وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الإماراتي

وطنا اليوم_كد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص الاماراتي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد صناعي أردني الى إمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، نظمتها غرفة صناعة عمان، خلال الفترة 6 – 8 تشرين ثاني الجاري، حيث ضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية من مختلف القطاعات.

 

واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذه الزيارة لقاء الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي بحضور القنصل الأردني في امارة دبي عاصم عبابنة، حيث تعتبر تعاونية الاتحاد من أهم مراكز تجارة التجزئة على مستوى الامارات بفروعها البالغة 27 فرعاً، كما تملك سبعة مراكز تسوق، وأطلقت سلسلة متاجر تحت مسمى كووب، حيث تم خلال اللقاء اتاحة الفرصة للشركات الصناعية الأردنية لتقديم عرض حول منتجاتهم وتقديم عينات لها لبحث ادخالها الى اسواق تعاونية الاتحاد، حيث ابدى الهاشمي اعجابه بالمستوى المتطور الذي وصلته الصناعات الأردنية.

وأشاد الجغبير بالدور الهام الذي قامت به القنصلية الأردنية في دبي وعلى رأسها القنصل الأردني عاصم عبابنة وكادر القنصلية، الذين قاموا بدور كبير في ترتيب اللقاءات الخاصة بالوفد الصناعي الأردني مع المراكز التجارية الرئيسية في دبي، وكذلك مرافقة الوفد في هذه اللقاءات.

 

واوضح الجغبير ان الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الاردنيين واصحاب الاسواق والمولات الكبيرة في مدينة دبي كأسواق سبينس، نيستوا، مجموعة الفطيم، اسواق اللولو، مجموعة اللوتا، اسواق المايا وأسواق day today، حيث حظيت هذه الزيارات باهتمام واضح من هذه المراكز والأسواق، حيث تم عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث ادخالها الى هذه الاسواق، التي تعتبر الأكبر في دبي والامارات العربية المتحدة.

 

وأكد الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الجزائر والمانيا، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في تلك الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.

 

يذكر أن الوفد الصناعي أردني ضم ممثلين لكل من: شركة العملاق الصناعية، شركة خالد داوود النتشة وشركاه، شركة عدنان الخضري واولاده، بالميرا لزراعة وتجارة التمور، مصنع السهول الخضراء للزيوت، شركة كمة العالمية لصناعة المواد الغذائية، مجمع البندر للحلويات والمأكولات، السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، شركة ابوعودة اخوان، شركة لميس لصناعة المنظفات، شركة سيجما لصناعة المنظفات، شركة البلقان الصناعية، شركة مصنع رغدان للدهانات، روفان للصناعات الغذائية، شركة الفرج لصناعة الشوكولاتة، شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية، شركة فايزة خضر محمد الملاح وشركائها، شركة الحاج محمود حبيبة واولاده، شركة رمضان ابولبة واولاده، شركة محمد حسن اشنانة واخوانه الصناعية ومصنع الاسفنج الوطني.


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