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عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

9 نوفمبر 2024
عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

وطنا اليوم_قال مدير مستشفى الأميرة إيمان- معدي، الدكتور عبدالعزيز العواملة، إن مشروع التوسعة الجديد للمستشفى بمساحة 1500 متر مربع سيكون على مدى 4 سنوات و المرحلة الأولى بقيمة 2 مليون دينار وتنتهي في النصف الأول من العام المقبل، وتتضمن إنشاء عيادات خارجية وتوسعة قسم الكلى الذي يخدم 44 مريضا.


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