عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

وطنا اليوم_قال مدير مستشفى الأميرة إيمان- معدي، الدكتور عبدالعزيز العواملة، إن مشروع التوسعة الجديد للمستشفى بمساحة 1500 متر مربع سيكون على مدى 4 سنوات و المرحلة الأولى بقيمة 2 مليون دينار وتنتهي في النصف الأول من العام المقبل، وتتضمن إنشاء عيادات خارجية وتوسعة قسم الكلى الذي يخدم 44 مريضا.