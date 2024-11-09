عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

وطنا اليوم_قال مدير مستشفى الأميرة إيمان- معدي، الدكتور عبدالعزيز العواملة، إن مشروع التوسعة الجديد للمستشفى بمساحة 1500 متر مربع سيكون على مدى 4 سنوات و المرحلة الأولى بقيمة 2 مليون دينار وتنتهي في النصف الأول من العام المقبل، وتتضمن إنشاء عيادات خارجية وتوسعة قسم الكلى الذي يخدم 44 مريضا.
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