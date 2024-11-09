ثلاثة مشاريع فائزة في تحدي أورنج الصيفي 2024على طريق الابتكار المجتمعي والتكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي

وطنا اليوم_قد يبدو طريق الابتكار المجتمعي طويلاً لكن كل خطوة تصنع الفرق، انطلاقاً من إيمانها بذلك عقدت أورنج الأردن الحفل الختامي لتحدي أورنج الصيفي 2024، المنعقد تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية في العبدلي.

ويستقطب تحدي أورنج الصيفي كل عام طالبات وطلاب الجامعات، لينضموا إلى رحلة حافلة بالإلهام والتأثير على مدار ثلاثة أشهر مع أورنج يحولوا أفكارهم خلالها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتأثير، حيث استفادوا هذا العام ولأول مرة من المهارات والخبرات المتاحة في 4 من أبرز برامج أورنج المتمثلة في مدرسة البرمجة، ومختبر التصنيع الرقمي، وBIG by Orange بالإضافة إلى ملتقى الابتكار.

وعقد التحدي هذا العام تحت عنوان ” Tech4Impact” بالشراكة مع نوكيا، وخدمات أمازون السحابية AWS، وإرنست آند يونغ EY، وتَركّز بصورة أساسية على تنمية المهارات الريادية للمشاركات والمشاركين للخروج بأفكار تعالج تحديات مجتمعية، حيث استعرض المشاركون، الذين عززوا قدراتهم طوال التحدي، أفكارهم أمام لجنة التحكيم ليتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة خلال الحفل النهائي.

وخلال الحفل قام الجمهور ولجنة التحكيم بالتصويت عبر تطبيق Votepad حيث شكل تصويت الجمهور 40٪ من النتيجة الإجمالية، فيما منح أعضاء لجنة التحكيم ال 60٪ المتبقية.

وأشار الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، إلى أن أفكار المشاريع التي قدمها المشاركون قدمت دليلاً واضحاً على كيفية توظيف الجانب الإنساني للتكنولوجيا وخدمة المجتمعات عن طريق تعزيز الابتكار، معرباً عن فخره بأن يتأهل المشروع الفائز في المركز الأول من الأردن إلى المرحلة النهائية على مستوى أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستقود مشاريع المشاركات والمشاركين في جميع البلدان جهود خدمة مجتمعاتها المحلية ما ينعكس أثراً إيجابياً متكاملاً على المستوى الأكبر.

وحصل كل من مشروع ARFL الذي يقدم حلولاً لردم حفر الشوارع على المركز الأول، فيما حاز مشروع SAVERBOT المتخصص في تقديم المساعدة لفرق الإنقاذ للعثور على ناجين أثناء الكوارث والأزمات على المركز الثاني، وحصل مشروع Phytobase Solutions الذي يقدم حلولاً للمزارعين للتعرف على المعلومات الخاصة بمحاصيلهم من خلال قياس درجة حرارة التربة والجو على المركز الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من تحدي أورنج الصيفي وصلت إلى مستويات جديدة، حيث انطلق في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا، بمشاركة 382 شابة وشاب شكلوا 57 فريقاً انضموا إلى قافلة المؤثرين المجتمعيين في بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

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نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 292 مليون زبون حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 22مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتم تحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاء دمج الأنشطة فيها).

تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال.

أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” القائمة على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيث توظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA.

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