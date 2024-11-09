حزب الله” يستهدف موقعا للصناعات العسكرية في حيفا ويخوض اشتباكات على الحدود

وطنا اليوم_أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم السبت استهدافه الجيش الإسرائيلي والمستوطنات وقاعدة “زوفولون” للصناعات العسكرية شمال حيفا، ومدينة صفد.

كما يخوض مقاتلو “حزب الله” اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في محور قضاء بنت جبيل، عند أطراف بلدات مارون الراس ويارون وعيتا الشعب جنوب لبنان، وأطلق دفعة صاروخية نحو نهاريا في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وجاء في أول بيان لـ”حزب الله” اليوم في إطار سلسلة الاستهدافات والضربات التي يوجهها إلى إسرائيل: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”.