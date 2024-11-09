بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: رفضنا رعاية جهات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة دعمًا لفلسطين

9 نوفمبر 2024
حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: رفضنا رعاية جهات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة دعمًا لفلسطين

وطنا اليوم_أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، التزام المهرجان بالامتناع عن قبول رعاية من أي شركة أو جهة مدرجة في قائمة المقاطعة، في موقف ثابت يعبر عن دعم المهرجان لقضية الشعب الفلسطيني. وأضاف فهمي أن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما يتعرض له من اعتداءات.

 

وقال فهمي في تصريح صحفي: “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة واعتداءات مرفوض تمامًا وغير مقبول”. وأشار إلى أن إدارة المهرجان كانت حريصة على تجسيد دعمها للفلسطينيين، وهو ما دفعها لتأجيل الدورة السابقة، وكذلك لإعادة إطلاق المهرجان هذا العام كمنبر لإيصال صوت القضية الفلسطينية إلى العالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:20

توصيات مؤتمر “الجيولوجيين” الحادي عشر

21:21

مجلس الوزراء يقرّ قوانين وإجراءات جديدة تشمل قطاع الطاقة والرعاية الاجتماعية

20:00

العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع القاعة متعددة الأغراض ومعرض المنتجات الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني

18:43

عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

17:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

16:31

حزب الله” يستهدف موقعا للصناعات العسكرية في حيفا ويخوض اشتباكات على الحدود

16:08

وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الإماراتي

15:09

3 Winners at Orange Summer Challenge 2024 Join the “Social Innovation” Journey Fostering “Tech4Impact

15:06

منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لطلبة الجناح العسكري في جامعة مؤتة

15:04

ثلاثة مشاريع فائزة في تحدي أورنج الصيفي 2024على طريق الابتكار المجتمعي والتكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي

14:32

العلوم الطبية في عمان الأهلية تنظم فعالية (ماذا لو) حول مرض السرطان

13:32

بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

وفيات
وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024