حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: رفضنا رعاية جهات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة دعمًا لفلسطين

وطنا اليوم_أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، التزام المهرجان بالامتناع عن قبول رعاية من أي شركة أو جهة مدرجة في قائمة المقاطعة، في موقف ثابت يعبر عن دعم المهرجان لقضية الشعب الفلسطيني. وأضاف فهمي أن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما يتعرض له من اعتداءات.

وقال فهمي في تصريح صحفي: “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة واعتداءات مرفوض تمامًا وغير مقبول”. وأشار إلى أن إدارة المهرجان كانت حريصة على تجسيد دعمها للفلسطينيين، وهو ما دفعها لتأجيل الدورة السابقة، وكذلك لإعادة إطلاق المهرجان هذا العام كمنبر لإيصال صوت القضية الفلسطينية إلى العالم.