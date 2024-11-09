بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

وطنا اليوم_بتوجيهات ملكية سامية أرسلت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الجمعة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء مواطنة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أخصائي جراحة الإصابات والحوادث، أنه سيتم متابعة حالتها من خلال فريق متخصص في مدينة الحسين الطبية، لتقييم وضعها وتقديم العلاج اللازم لها، مبيناً أن حالة المصابة العامة مستقرة.

بدورهم عبر ذوو الفتاة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية.