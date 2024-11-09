بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

9 نوفمبر 2024
بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

وطنا اليوم_بتوجيهات ملكية سامية أرسلت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الجمعة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء مواطنة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

 

وأوضح أخصائي جراحة الإصابات والحوادث، أنه سيتم متابعة حالتها من خلال فريق متخصص في مدينة الحسين الطبية، لتقييم وضعها وتقديم العلاج اللازم لها، مبيناً أن حالة المصابة العامة مستقرة.

 

بدورهم عبر ذوو الفتاة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:20

توصيات مؤتمر “الجيولوجيين” الحادي عشر

21:21

مجلس الوزراء يقرّ قوانين وإجراءات جديدة تشمل قطاع الطاقة والرعاية الاجتماعية

20:00

العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع القاعة متعددة الأغراض ومعرض المنتجات الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني

18:43

عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

17:29

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: رفضنا رعاية جهات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة دعمًا لفلسطين

17:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

16:31

حزب الله” يستهدف موقعا للصناعات العسكرية في حيفا ويخوض اشتباكات على الحدود

16:08

وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الإماراتي

15:09

3 Winners at Orange Summer Challenge 2024 Join the “Social Innovation” Journey Fostering “Tech4Impact

15:06

منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لطلبة الجناح العسكري في جامعة مؤتة

15:04

ثلاثة مشاريع فائزة في تحدي أورنج الصيفي 2024على طريق الابتكار المجتمعي والتكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي

14:32

العلوم الطبية في عمان الأهلية تنظم فعالية (ماذا لو) حول مرض السرطان

وفيات
وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024