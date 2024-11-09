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الاحتلال يشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية

وطنا اليوم_شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، 13 غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مناطق الحدث قرب الجامعة اللبنانية، وبرج البراجنة، وحارة حريك، بحسب إعلام لبناني.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه تحذيرا بإخلاء مبان في عدد من مناطق الضاحية قبل ضربها مساء الجمعة.

وادعى أدرعي أن هذه المباني تضم منشآت ومصالح لحزب الله.

 

وكان الاحتلال الإسرائيلي واصل الجمعة شن غارات عنيفة على مناطق جنوب وشرق لبنان، فيما واصل حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال فلسطين المحتلة.

 

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، باستشهاد 3117 وإصابة 13888 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ أكتوبر 2023.

 

وتعثرت الجهود الدبلوماسية الأميركية لوقف القتال بين “إسرائيل” وحزب الله، والتي تضمنت اقتراحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، الأسبوع الماضي قبل الانتخابات الأميركية التي جرت يوم الثلاثاء وأعادت الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض.


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