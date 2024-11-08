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الأردنيون على موعد مع انخفاض جديد على درجات الحرارة

8 نوفمبر 2024
الأردنيون على موعد مع انخفاض جديد على درجات الحرارة

وطنا اليوم:تبقى الأجواء السبت، لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء الأحد لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى غربية.
وتنخفض الاثنين درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك توقع لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .


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