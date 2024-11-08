نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداد تل أبيب لأي احتمالات في ظل استمرار مباريات فرق إسرائيلية في أوروبا، مؤكداً أنه أعرب لرئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف عن خطورة الحادثة الأخيرة واعتبرها معادية “للسامية”.

وأوضح نتنياهو أنه طالب السلطات الهولندية بمحاسبة ما وصفهم بـ” المشاغبين” وتأمين حماية أكبر للجالية اليهودية.

في السياق نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي في إسرائيل دعا الإسرائيليين إلى الامتناع عن حضور مباريات فريق مكابي تل أبيب المقبلة في إيطاليا، في ظل المخاوف الأمنية.

وحظرت إسرائيل سفر جنودها إلى هولندا عقب توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم ضد العرب، وفي حين أدانت الخارجية الفلسطينية الهتافات، توجهت طائرة إسرائيلية إلى أمستردام لإجلاء مشجعي الفريق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “وفقا لتقييم الوضع، تقرر حظر الرحلات الجوية إلى هولندا لجميع ضباط الجيش حتى إشعار آخر”.

وجاء القرار بعد توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي ضد العرب، وفوضى وتخريب في أمستردام عقب مباراة لفريقهم مع أياكس أمستردام ضمن الدوري الأوروبي، منتصف ليل الجمعة.

وقد تخلل أعمال الشغب اعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه وهتافات ضد الفلسطينيين.