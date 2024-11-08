الفاو : أسعار الغذاء العالمية سجلت بتشرين الأول أعلى مستوى في 18 شهرا

وطنا اليوم:أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في تشرين الأول إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، وقادت الزيوت النباتية الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 2 بالمئة إلى 127.4 نقطة الشهر الماضي من 124.9 نقطة معدلة في شهر أيلول.

وأظهرت البيانات، أن المؤشر زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نيسان 2023.

وقالت الفاو، إن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 7 بالمئة عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة، أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و 2025 دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في تشرين الأول عندما ارتفعت 2.6 بالمئة.

وأضافت الفاو، أن أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة.

وذكرت المنظمة، أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو 2 بالمئة بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض.

وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3 بالمئة، وانخفضت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب العالمي.