اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا غزة أوروبا

وطنا اليوم:بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام في أعقاب تعرض مشجعين إسرائيليين للضرب على أيدي مناصرين لفلسطين ردا على إهانتهم لعلم فلسطين قبيل مباراة كرة قدم يخوضها فريق نادي “ماكابي” الإسرائيلي، دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان “يهود أوروبا إلى الهجرة إلى “إسرائيل”.

ودعاهم إلى عدم التسويف والتردد كما حدث عشية المحرقة” وخاطبهم بالقول “اتركوا كل شيء وهاجروا إلى إسرائيل”.

يذكر ان امستردام شهدت مظاهرات احتجاجية على وصول فريق “مكابي تل أبيب” مع جمهوره الذي وصل معه ومعظمهم من الجنود في الجيش الإسرائيلي.

وتم التصريح للقيام بهذا الاحتجاج على بعد 1 كم من الملعب الذي تقام فيه المباراة مع فريق نادي “أياكس”.

كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بهتافات الإسرائيليين المعادية للعرب، والاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: “ندين الهتافات المعادية للعرب، والأعمال الهمجية التي قام بها جمهور المشجعين لأحد أندية كرة القدم العنصرية الإسرائيلية في العاصمة الهولندية أمستردام على مدار 3 أيام متواصلة”.

وأوضح البيان أن تلك الأعمال “تضمنت الاعتداء على العلم الفلسطيني، وإنزاله عن بعض الأماكن التي ترمز إلى دعم الحق الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال والإبادة في قطاع غزة”.

ووصف زعيم الائتلاف في هولندا خيرت فيلدرز ما جرى في أمستردام من مواجهات بين مؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين بـ”المذبحة وغزة أوروبا” وأفادت عائلات إسرائيلية بفقدان الاتصال بأبنائهم.

وكتب فيلدرز في حسابه على منصة “إكس”: “مذبحة في الشوارع والمسلمون الذين يحملون الأعلام الفلسطينية يطاردون اليهود.. لقد أصبحنا غزة أوروبا” على حد تعبيره.

وأضاف: “يبدو الأمر وكأنه مطاردة لليهود في شوارع أمستردام. يجب اعتقال وترحيل هذه الحثالة متعددة الثقافات التي هاجمت أنصار “مكابي تل أبيب” في شوارعنا.. أشعر بالعار من حدوث هذا في هولندا.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأكد السياسي اليميني أن “السلطات ستتحمل المسؤولية عن فشلها في حماية المواطنين الإسرائيليين”. وتعهد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

يشار إلى أن حزب “الحرية” اليميني المتطرف المناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز فاز بالانتخابات التشريعية في هولندا في نوفمبر العام الماضي.

ويعرف عن اليميني فيلدرز تعهداته في كافة المناسبات الانتخابية والتي تتمحور حول معارضة الهجرة إلى البلاد وكثيرا ما أطلق تصريحات “بحظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا”.