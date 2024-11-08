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مسيرة تضامنية في عمان مع غزة والضفة ولبنان

8 نوفمبر 2024
مسيرة تضامنية في عمان مع غزة والضفة ولبنان

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، مسيرة تضامنية مع غزة والضفة الغربية ولبنان، بشاركة آلاف الأردنيين، تحت شعار “كسر الحصار عن غزة مسؤولية الدول العربية”.
وندد المشاركون بالصمت الدولي تجاه حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان.
وردد المشاركون في المسيرة، بهتافات تندد بالموقف الامريكي، وحيّت المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
وأكدوا على ضرورة التحرك الدولي لوقف ما يرتكب من مجازر إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وصدحت حناجر المشاركين بشعارات تهاجم الولايات المتحدة وتندد بموقفها، مشددين على أن أمريكا صارت رمزا للإرهاب والخراب والدمار.
وندد المشاركون بالصمت العربي إزاء ما يتعرّض له الأهل في قطاع غزة ومناطق الشمال من إبادة جماعية وحرب تجويع، سيّما في ظلّ عدم انقطاع دعم الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة ولبنان”.


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